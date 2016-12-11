Деревянная жемчужина Карелии

Как не стать улиткой Любому путешественнику нужно где-то жить. Конечно, если вы турист и идете с рюкзаком в горы или в лес, то эта проблема не ваша, ведь ваш дом в вашем…

"Алмазна сыплется гора" " Алмазна сыплется гора С высот четырьмя скалами, Жемчугу бездна и сребра Кипит внизу, бьет вверх буграми; От брызгов синий холм стоит,…

Нужно ли ходить за три моря? Вы мечтали когда-нибудь под парусами обойти вокруг света? Так, что бы шторма, акулы злые и вы на палубе, а потом веселые вечера в кают-компании ?…

Поедем на хасках кататься! " - Ну то, что ездовые собаки бывают, это я слышал. А вот чтобы ездовые коты — это перебор" Помните кота Матроскина из мульта про…

На воды? На воды! "А не поехать ли нам в Карелию на воды, подлечиться?" Думаете я что-то путаю? Перепутала Карелию и Кавказ? Отнюдь! Я приглашаю вас именно…