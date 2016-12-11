Елена Щипкова и Игорь Дмитриев (lenorlux) wrote,
Елена Щипкова и Игорь Дмитриев
lenorlux

Деревянная жемчужина Карелии

   Я очень люблю старые деревянные церкви. Не потому что такая набожная, а просто потому что есть в них что-то, что притягивает, заставляет остановиться, а зачастую и специально ехать к ним, словно какая-то волшебная сила спрятана между бревнами.  Для таких как я, любителей деревянного православного зодчества, Карелия просто рай. Правда часть церквей разрушена, часть заброшена, но есть и те, которым повезло, и они, пережив все лихолетья дожили до наших дней.  Успенская церковь в Кондопоге  одна из таких "везунчиков", и конечно же не приехать к ней было нельзя.
  Церковь была построена в 1774 годjв самом конце Чупа-губы Онежского озера и по праву является вершиной шатрового деревянного зодчества. Правда это была уже третья церковь на этом месте.Первое письменное упоминание о церкви Успения Пресвятой Богородицы в деревне Кондопога относится к 1563 году. Однако через 20 лет она была сожжена шведами во время Ливонской войны. В 1585 году на месте разрушенной святыни была возведена новая деревянная Успенская церковь, но и она была варварски уничтожена во время очередной войны. И лишь третья церковь дожила до наших дней. Много повидала она на своем веку, жаль, что стены не умеют говорить.


   Церковь расположена на самой высокой точке маленького скалистого полуострова и поэтому, когда смотриш изделака, то кажется, что она совсем небольшая. А на самом деле ее высота аж 42 метра и это самая высокая деревянная церковь среди всех сохранившихся церквей того времени. Конечно она не так шикарна, как храмы в Кижах, но ее строгая красота все равно притягивает взгляд. Жаль, что карельский ноябрьский пасмур не дал показать ее во всей красе.

    Войдя в церковь сначала попадаешь в трапезную, служившую одновременно и местом для схода сельчан. Иконы украшены рушниками, расшитыми карельскими мотивами. Думаю все знают, что вышивка служила своего  рода оберегом он нечисти всякой? Одна из икон нуждается в реставрации, а потому пока временно законсервирована ( слева в кадре).


  Проходим в основной храм. Здесь можно увидеть пятиярусный барочный иконостас и расписной потолок «небо» . Особо почитаемая святыня храма - Тихвинская икона Богородицы (написана к освящению храма в 1771 году). Во время богоборческой власти икона была пробита штыком и потеряна на несколько десятилетий. Но позже  икона вернулась  в xpaм через людей,  была отреставрирована и заняла свое место.






 Иконописный свод Успенской церкви представляет особую художественную ценность, так как является единственным сохранившимся образцом «Божественной литургии» в действующем храме. В центральном круге «неба» изображен образ «Христос Великий Архиерей», а вокруг него в 16 треугольных иконах — шестикрылые серафимы и ангелы в дьяконском облачении.


   Сейчас церковь в Кондопоге является одновременно и музеем и действующим храмом, но, поскольку здесь нет ни отопления, ни освещения, то богослужения проходят лишь летом от праздника Святой Троицы до праздника Рождества Пресвятой Богородицы по воскресным дням.
    Может от того, что место намоленное, может от того, что храм деревянный, а дерево это всегда уют, но уходить из церкви совершенно не хотелось. Наоборот, было желание, что бы все ушли, хотелось остаться одной, надышаться пропитанным смолами воздухом, оглохнуть от полной тишины, рассмотреть каждую икону, мысленно перенестиcь на несколько столетий назад...
     Но, к сожалению время не резиновое, а потому нужно ехать дальше. Прощальный кадр. По-моему это самый красивый вид на одну из немногих цуелевших деревянных церквей на Руси.   




А помогли нам увидеть все красоты Карелии:

Сеть домашних гостиниц 9 ночей Государственный заповедник Кивач Агентство бронирования авиабилетов Kupibilet.Ru Авиакомпания Руслайн
Министерство культуры Республики Карелия Ресторан традиционной национальной карельской кухни Карельская горница Морской музей Полярный Одиссей Вотчина карельского Деда Мороза - Талви Укко
Hostel For You Информационный туристский центр Республики Карелия Сообщество Travel-Russia


 

Tags: travel russia, Россия, блогтур, путешествия

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